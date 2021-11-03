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"Нужно объединяться против проблемы, а не сеять страх и сплетни": Скалецкая об акциях "антивакцинаторов"

3 ноября, 2021 среда
17:40
Общество

Министр здравоохранения Украины в 2019-2020 годах Зоряна Скалецкая назвала целью акции "антивакцинаторов" намерение распространить страх к вакцинации среди населения

Такое мнение Скалецкая высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Мы должны понимать, что "антивакцинаторов" очень мало. В общем это 1-2% населения. Это такие же люди, которые против того, чтобы платить налоги, или военный сбор. Но, если говорить о мерах государства в популяризации вакцинации, то они достаточно манипулятивные. Государство не делает ничего для того, чтобы объединить население против общей проблемы. Проблема эпидемии коронавируса не выдумана, поскольку все видят статистику и переполненные больницы", - сказала Скалецкая.

Экс-министр отметила, что людям, которые размышляют, нужно ли вакцинироваться, нужно помочь принять правильное решение.

"Люди, которые затрудняются вакцинироваться, но понимают, что нужно это делать для общей безопасности, нужно находить дополнительные аргументы. Нужно объединять усилия против общей проблемы, а не сеять страх и панику среди общества. Акции "антивакцинаторов" являются манипуляцией и сеянием сплетен и слух", - сказала Скалецкая.

По мнению Скалецкой, для того чтобы ускорить вакцинацию населения от COVID-19, нужно больше использовать мобильные бригады, осуществляющие коллективную вакцинацию. Экс-министр отметила, что это могут быть не только предприятия, но и целые микрорайоны, небольшие города и села.

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Новости
Зоряна Скалецкая
Коронавирус
COVID-19
Комментарий с Кристиной Шкудор
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