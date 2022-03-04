Нужно немедленное ужесточение санкций против государства–ядерного террориста и закрытие неба над Украиной, чтобы РФ не била по атомным объектам, - Зеленский

Об этом говорится в его видеообращении.

"Всю ночь я был на связи с партнерами, чтобы мир реагировал. Я чувствовал, что мировые лидеры шокированы. Великобритания созывает Совбез ООН из-за этой атаки. МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования", – сообщил глава государства. .

Зеленский требует немедленно ужесточить санкции против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной, ведь только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам.

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили , погибших и пострадавших нет.

погибших и пострадавших нет. Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС.