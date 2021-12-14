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Нужно наказать не только Гогилашвили, но всех причастных к его назначению, - Княжицкий

14 декабря, 2021 вторник
15:37
Общество Николай Княжицкий

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что за конфликт экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили с полицейским в зоне ООС следует наказать не только его, но и всех причастных к его назначению

Об этом Княжицкий сказал в эфире "Еспресо.TV".

"Так, как вел себя Гогилашвили со своими подчиненными, - это хамство, недопустимое для столь высокой должности. Но так же должность не может занимать гражданин страны-агрессора, даже если его жена помогает Зеленскому. К тому же, в прессе появилась информация, что Гогилашвили имел судимость Очевидно, что это не просто преступление, это полный абсурд. Когда-то Хиллари Клинтон не стала президентом только потому, что отправила несколько писем из своего частного электронного ящика, которые касаются государства, а здесь у нас на высоких ответственных должностях работают граждане Российской Федерации", - сказал Княжицкий.

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По мнению нардепа, именно такие инциденты доводят государство до институционального развала, а ответственность в данном случае должны понести не только Гогилашвили, но и люди, допускающие такие назначения.

"Нужно наказать всех, кто был причастен к его назначению, а также другим нарушениям, которые вредят не только украинскому законодательству, а в целом национальной безопасности. Поскольку люди без высшего образования и с паспортом гражданина страны-агрессора не должны работать в таких ответственных государственных институтах ", - добавил Княжицкий.

 

  • Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
  • Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
  • После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
  • 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
  • Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.
  • Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра. Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
  • Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
  • 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
  • Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
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