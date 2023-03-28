Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Внести изменения и отменить льготы, которые прописаны в действующем законе уже невозможно. У власти есть единственный правильный путь – это монетизировать льготы, которые прописаны в законе. Так, как мы сделали с льготами на жилищно-коммунальные услуги. Люди получают льготы живыми деньгами, и рассчитываются за жилищно-коммунальные услуги", – отметил Рева.

По словам бывшего министра социальной политики, люди должны получать от государства пакет финансовой поддержки в зависимости от их нужд.

"Нужно идти по пути монетизации, но льготы должны быть не временными на 2-3 года, а постоянными. Потому что люди защищали страну и проливали свою кровь, теряя здоровье", - отметил Рева.