Нужно монетизировать льготы участникам боевых действий - экс-министр соцполитики Рева
Бывший министр социальной политики Андрей Рева считает, что участники боевых действий должны получать от государства монетизированные льготы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Внести изменения и отменить льготы, которые прописаны в действующем законе уже невозможно. У власти есть единственный правильный путь – это монетизировать льготы, которые прописаны в законе. Так, как мы сделали с льготами на жилищно-коммунальные услуги. Люди получают льготы живыми деньгами, и рассчитываются за жилищно-коммунальные услуги", – отметил Рева.
По словам бывшего министра социальной политики, люди должны получать от государства пакет финансовой поддержки в зависимости от их нужд.
"Нужно идти по пути монетизации, но льготы должны быть не временными на 2-3 года, а постоянными. Потому что люди защищали страну и проливали свою кровь, теряя здоровье", - отметил Рева.
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