Нужно ли отключать от розеток приборы при отключении света: в ГСЧС ответили

Об этом информирует ГСЧС Украины .

На вопрос нужно ли выключать электроприборы из розеток при отключениях света - спасатели отвечают: "Конечно, ведь чрезмерное количество подключенных к сети приборов может вызвать скачок напряжения при возобновлении подачи электроэнергии".

Чтобы уберечь технику и избежать пожара дома ГСЧС рекомендует соблюдать правила.

В частности, необходимо отключать от сети все энергозатратные приборы: бойлер, духовой шкаф, электрообогреватель, стиральную машину, чайник и электроплиту. Проверьте, выключены ли выключатели света в комнатах.

Если уходите из дома, выключайте свет в квартире или частном доме через щиток. Не пытайтесь самостоятельно восстановить электроснабжение.

После включения света подключайте энергоемкие приборы поэтапно и только через полчаса после возобновления электроснабжения.

"Если у вас есть бизнес – не используйте уличную подсветку фасадов и витрин", - просят в пресс-службе.

8 декабря в Минреинтеграции Украины отметили , что частые перепады напряжения после возобновления электроснабжения могут стать причиной выхода из строя бытовой техники, не исключено также ее возгорание, и как не потерять деньги, если выключили электроэнергию при использовании банкомата или терминала.

Также в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали , как хранить продукты в холодильнике, когда отключают электроэнергию. Кроме того, основательница проекта об украинской гастрономической культуре Елена Брайченко рассказала о рецептах наших прабабушек, которые умели хранить продукты месяцами, не имея холодильников.

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