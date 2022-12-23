Нужно ли отключать от розеток приборы при отключении света: в ГСЧС ответили
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала, зачем при отключении электроэнергии выключать из розеток бытовые приборы
Об этом информирует ГСЧС Украины .
На вопрос нужно ли выключать электроприборы из розеток при отключениях света - спасатели отвечают: "Конечно, ведь чрезмерное количество подключенных к сети приборов может вызвать скачок напряжения при возобновлении подачи электроэнергии".
Чтобы уберечь технику и избежать пожара дома ГСЧС рекомендует соблюдать правила.
В частности, необходимо отключать от сети все энергозатратные приборы: бойлер, духовой шкаф, электрообогреватель, стиральную машину, чайник и электроплиту. Проверьте, выключены ли выключатели света в комнатах.
Если уходите из дома, выключайте свет в квартире или частном доме через щиток. Не пытайтесь самостоятельно восстановить электроснабжение.
После включения света подключайте энергоемкие приборы поэтапно и только через полчаса после возобновления электроснабжения.
"Если у вас есть бизнес – не используйте уличную подсветку фасадов и витрин", - просят в пресс-службе.
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