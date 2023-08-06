Нужно ли дальше ограничивать выезд мужчин за границу?
Уважаемый мной Вадим Денисенко предлагает, чтобы сохранить нацию, ограничить выезд мужчин еще на 3 года
Действительно, с такой динамикой нас скоро не останется... Только за первое полугодие 23 года рождаемость упала на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Но я рискнул бы в противоположную сторону. Если нам удастся привести к власти ответственных и честных людей, нужно наоборот не закрывать, а открывать границы.
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Не все убегают от войны. Многие от ощущения бесперспективности от коррупционной власти. Мы должны сюда приглашать украинцев со всего мира, кроме тех, кто сохранял лояльность к рашистам. И считаю, это единственный выход для нас, хоть и выглядит, возможно, слишком идеалистически.
Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины
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