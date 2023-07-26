"Нужно как можно быстрее": Стефанчук призвал нардепов поддержать законопроект о возобновлении э-декларирования
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании
Об этом он написал в Facebook.
"Электронное декларирование. Моя позиция четкая и ясная: его нужно восстанавливать как можно быстрее. Восстанавливать для всех. И чиновников, и судей, и народных избранников... Подтверждаю свою позицию и словом, и делом", - написал Стефанчук.
Он отметил, что, несмотря на добровольность подачи деклараций, которая была введена по соображениям безопасности в начале полномасштабного вторжения, он добровольно подал отчетность за 2021 и 2022 годы.
По его словам, здесь неважен номер законопроекта. В то же время важный принцип состоит в том, что в демократическом обществе декларирование считается не только инструментом предотвращения коррупции, но и элементом доверия общества к чиновникам.
"Может идти дискуссия относительно отдельных положений, таких как декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ. Но не о необходимости возвращения декларирования", - отметил спикер ВР.
Стефанчук призвал фракции и внефракционные народные депутаты на ближайшем заседании Рады поддержать законопроект о возвращении декларирования.
"Это прозрачность. Это открытость. Это доверие. Это то, что приблизит нас на пути к членству в Европейском Союзе. Это тот запрос на справедливость, жажда которого исполняет украинское общество", - подчеркнул глава Верховной Рады.
Электронное декларирование в Украине: что известно
18 марта 2016 вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера".
В августе Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о запуске системы электронного декларирования.
Впоследствии Европейский союз призвал как можно скорее сертифицировать систему э-декларирования в Украине.
В 2017 году ЕС подверг критике принятые ранее Верховной Радой и подписанные президентом Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают представление деклараций общественными активистами.
Уже в 2020 году после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния. У Зеленского назвали угрозой безвиза и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы возобновить эффективную работу системы".
Глава Национального агентства по предотвращению коррупции заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию . Впоследствии НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
Президент Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать. Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
В октябре четверо судей Конституционного суда не поддержали отмену электронного декларирования всех должностных лиц. В том же году в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который должен возобновить электронное декларирование в Украине, несмотря на решение Конституционного суда.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
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