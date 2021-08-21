Нужно ФОПам включать полученный доход до своего дохода. Ответ ГФС

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, финансовый кредит - средства, предоставляемые банком-резидентом или нерезидентом, квалифицируется как банковское учреждение согласно законодательству страны пребывания нерезидента, или резидентами и нерезидентами, имеющими согласно соответствующему законодательству статус небанковских финансовых учреждений, а также иностранным государством или его официальными агентствами, международными финансовыми организациями и другими кредиторами - нерезидентами юридическому или физическому лицу на определенный срок для целевого использования и под процент, передает Еспресо.TV .

"Налогообложению подлежат доходы физических лиц - предпринимателей, полученные в течение календарного года от осуществления хозяйственной деятельности", - отмечает Finance.ua .

Учитывая, что получение физическим лицом - предпринимателем кредита в соответствии с условиями договора подлежит обязательному возврату в установленные сроки, то в течение действия договора кредита сумма кредита не включается в состав дохода субъекта хозяйствования.

При этом следует отметить, если сумма кредита не возвращается в установленный в договоре срок, то она включается в состав доходов физического лица - предпринимателя и облагается налогом на общих основаниях.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb