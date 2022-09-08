Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Польше завершается международный экономический форум. На форум приезжает много людей из разных политических сил. Здесь собираются предприниматели, политики Польши, многих восточноевропейских стран, украинцы. Моя панель была посвящена культурной самобытности, я представлял закон о гуманитарной деколонизации - это вызвало большой интерес. Наша самобытность все время подменяется русской культурой, а украинская культура вытесняется", – отметил Княжицкий.

Народный депутат также добавил, что форум является важной площадкой для разговоров.

"Когда я пришел на свою панель, там не было перевода с украинского языка, а только с русского, поэтому я выбрал польский язык. Нас воспринимают через призму русского языка. Они считают, что нам безразлично. Наша деколонизация касается на самом деле и нашей международной поддержки. То, что нашу самобытность и то, что мы другой народ со своей очень богатой культурой, нужно демонстрировать нашим союзникам и закон о гуманитарной деколонизации этому тоже должен способствовать", - подчеркнул Княжицкий.

Карпач. Экономический форум. Панель о культурном наследии. Я решаю говорить о нашем антиколонизационном законе

История с законом о медиа цинична

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