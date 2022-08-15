Нужно, чтобы вопрос обращения с военнопленными стоял на повестке дня во всем мире, - жена бойца "Азова" Зарицкая

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"В свое время Джон Кеннеди сказал, что свобода неделима и если кто находится в рабстве, то это рабство распространяется на всех. Сегодня Россия пытается взять в плен весь мир. Поэтому наша задача, чтобы сегодня на повестке дня во всем мире стоял вопрос обращения с военнопленными", - объяснила Зарицкая

Жена азовца подчеркнула, что в мире на сегодняшний день существует ошибочная иллюзия безопасности.

"Россия разрушила архитектуру мировой безопасности. Если у кого-то складывается иллюзия, что в мире безопасно, то это большая ошибка. Поскольку сегодня никто не обеспечивает безопасность ни детям, ни женщинам, ни военнопленным", - добавила она.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.

Однако ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Еленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными происходили расправы , людей прогоняли через строй, избивали арматурой, палками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.

7 августа в украинской разведке назвали казнь азовцев в Оленовке спецоперацией РФ против поставок Украине оружия и деморализации военнопленных.

9 августа Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН по подготовке оккупантами так называемого трибунала над бойцами "Азова" и призвала помешать проведению судилища над украинскими военными.

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