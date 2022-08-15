Нужно, чтобы вопрос обращения с военнопленными стоял на повестке дня во всем мире, - жена бойца "Азова" Зарицкая
Жена бойца "Азова" Наталья Зарицкая убеждена, что весь мир должен акцентировать свое внимание на проблеме обращения с военнопленными
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"В свое время Джон Кеннеди сказал, что свобода неделима и если кто находится в рабстве, то это рабство распространяется на всех. Сегодня Россия пытается взять в плен весь мир. Поэтому наша задача, чтобы сегодня на повестке дня во всем мире стоял вопрос обращения с военнопленными", - объяснила Зарицкая
Жена азовца подчеркнула, что в мире на сегодняшний день существует ошибочная иллюзия безопасности.
"Россия разрушила архитектуру мировой безопасности. Если у кого-то складывается иллюзия, что в мире безопасно, то это большая ошибка. Поскольку сегодня никто не обеспечивает безопасность ни детям, ни женщинам, ни военнопленным", - добавила она.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.
-
3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.
-
Однако ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.
-
6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Еленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными происходили расправы , людей прогоняли через строй, избивали арматурой, палками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.
-
7 августа в украинской разведке назвали казнь азовцев в Оленовке спецоперацией РФ против поставок Украине оружия и деморализации военнопленных.
- 9 августа Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН по подготовке оккупантами так называемого трибунала над бойцами "Азова" и призвала помешать проведению судилища над украинскими военными.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.03
Покупка 39.03Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное