Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украина в евроатлантическое сообщество, - президент Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, согласно которым она будет двигаться в направлении членства в НАТО
Об этом Науседа сказал на открытии Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает Европейская правда.
"Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украина в евроатлантическое сообщество, и как она может сближаться с ЕС и НАТО. Украине нужны четкие планы, для того чтобы продвигаться вперед. А международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ продолжится. Амбициозная повестка дня - это то, что мотивирует людей ", - сказал Науседа.
Он отметил, что стратегический интерес международного сообщества заключается в том, чтобы Украина была демократической и успешной.
"Новые украинские лидеры представили очень амбициозные цели, и, несмотря на неожиданное начало пандемии коронавируса, а также на фоне продолжающейся агрессии России Киев все равно демонстрирует готовность проводить реформы", - сказал Науседа.
Президент Литвы отметил, что успеха в реформах можно достичь введением хорошо функционирующей рыночной экономики, продвижением евроатлантической и европейской интеграции, а также борьбой с коррупцией.
"Одной из задач также является повышение доверия украинцев к судебной системе, их уверенность в том, что антикоррупционная система работает должным образом", - добавил Науседа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.45
- Актуальное
- Важное