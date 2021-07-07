Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украина в евроатлантическое сообщество, - президент Литвы

Об этом Науседа сказал на открытии Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает Европейская правда.



"Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украина в евроатлантическое сообщество, и как она может сближаться с ЕС и НАТО. Украине нужны четкие планы, для того чтобы продвигаться вперед. А международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ продолжится. Амбициозная повестка дня - это то, что мотивирует людей ", - сказал Науседа.

Он отметил, что стратегический интерес международного сообщества заключается в том, чтобы Украина была демократической и успешной.



"Новые украинские лидеры представили очень амбициозные цели, и, несмотря на неожиданное начало пандемии коронавируса, а также на фоне продолжающейся агрессии России Киев все равно демонстрирует готовность проводить реформы", - сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что успеха в реформах можно достичь введением хорошо функционирующей рыночной экономики, продвижением евроатлантической и европейской интеграции, а также борьбой с коррупцией.

"Одной из задач также является повышение доверия украинцев к судебной системе, их уверенность в том, что антикоррупционная система работает должным образом", - добавил Науседа.