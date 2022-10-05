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"Нужно было менять формат": Ткаченко объяснил отсутствие "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" в телемарафоне

5 октября, 2022 среда
13:34
Общество Александр Ткаченко

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" нет в телемарафоне из-за необходимости изменить его формат или видение каналов относительно него

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Когда к телемарафону захотели присоединиться каналы группы одной политической силы, то началась дискуссия по поводу того, как они могут это сделать с уже устоявшимся телемарафоном, где присутствуют другие группы. Нужно было либо изменять тот формат, который уже наладился, либо им изменять подходы относительно их видения того, как должно было происходить. Нельзя транслировать марафон 12 часов и иметь свое вещание (это как предлагалось) и в то же время быть вовлеченным в телемарафон", - подчеркнул министр.

Он добавил, что "Еспресо", "Прямому" и "5 каналу" предложили включать телемарафон, как это делают многие региональные каналы. После выхода указа президента Владимира Зеленского телеканалы по желанию включают марафон или ведут вещание.

"Я не вижу потребности в возобновлении переговоров по их участию в телемарафоне. Вот у нас есть разнообразие в телевизионном пространстве", - отметил Александр Ткаченко.

  • 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова , назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности, 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить "5 каналу" и "Прямому" эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.
  • Госспецсвязи заявило , что "Еспресо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.
  • По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года "Еспресо" стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.
  • Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко ("5 канал", "Прямой" и "Эспрессо") выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" пятого президента.
  • 18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир "Еспресо", "5 канала" и "Прямого". На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч голосов.
  • 8 июля бизнес-омбудсмен Роман Ващук подчеркнул, что реализация единой информационной политики в условиях войны является концептуально правильным шагом. Однако важно не только внедрять правильные идеи, но и обеспечивать их реализацию надлежащим образом.

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