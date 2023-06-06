Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС будут масштабными. Начиная с затопления огромного количества территорий Украины, заканчивая ограниченными возможностями подачи питьевой воды в южные регионы нашей страны и АРК.

Россия действует так, потому что она – страна-террорист. Так действовала всегда – так и будет действовать дальше, если ее не остановить.

Подобным образом в кремле демонстрируют, что намерены и дальше поднимать планку. Что пойдут на все, чтобы остановить наше контрнаступление. Нужно будет взорвать Запорожскую АЭС (где после событий на Каховской ГЭС могут возникнуть серьезные проблемы) совершить там какую-нибудь катастрофу – российские террористы это сделают. Так устрашают нас и весь цивилизованный мир. Который точно должен срочно собрать по поводу очередного российского варварства Совет Нацбезопасности ООН и задать наконец вопрос ребром – РФ там не место!

Так устрашают нас и весь цивилизованный мир. Который точно должен срочно собрать по поводу очередного российского варварства Совет Нацбезопасности ООН и задать наконец вопрос руба – РФ там не место!

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Второй шаг (параллельный) – на уровне национальных законодательств всех стран цивилизованного мира следует отметить, что РФ – страна-террорист, а ее высшее военно-политическое руководство – террористы №1. За любое сотрудничество с ними – бить санкциями. Среди них тех, кто пытается представить себя в роли миротворца – как тот же Китай.

РФ – страна-террорист, а ее высшее военно-политическое руководство – террористы №1. За любое сотрудничество с ними – бить санкциями

Вопрос повестки дня должен быть не как урегулировать "украинский кризис" (как эту ужасную войну называют некоторые условные "нейтралы"), а как скорее наказать РФ, ее террористический режим, ее народную массу, который этот режим поддерживает.

Затягивая эти процессы, мы создаем условия, чтобы военные преступления нарастали в геометрической прогрессии!

Украина должна получить еще большее вооружение, быть готовой к разным сценариям (включая худший – ядерную угрозу), а в повестке дня – стоять именно вопрос наказания россиян за военные преступления, за терроризм. Главное — не поддаваться шантажу, которым снова и снова козыряет РФ.

Ключевая позиция – с террористами нельзя договариваться. Террористов нужно уничтожать.

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Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт

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