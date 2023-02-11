"Нужно 1,5-2 года": Пригожин не верит, что РФ сможет быстро "закрыть "ДНР" и "ЛНР"
Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что сроки завершения военных действий в Украине зависят от того, какие цели будут поставлены
Об этом основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин рассказал в интервью пропагандисту и военкору Семену Пегову.
При минимальной задаче, которая заключается в занятии всей территории "ДНР" и "ЛНР", на это уйдет до двух лет.
"Если нам нужно идти в Днепр, то тогда на 3 года. Если нам нужно закрыть "ДНР" и "ЛНР", то еще хотя бы года 1,5-2 нужно поработать", - сказал он.
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