Об этом основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин рассказал в интервью пропагандисту и военкору Семену Пегову.

При минимальной задаче, которая заключается в занятии всей территории "ДНР" и "ЛНР", на это уйдет до двух лет.

"Если нам нужно идти в Днепр, то тогда на 3 года. Если нам нужно закрыть "ДНР" и "ЛНР", то еще хотя бы года 1,5-2 нужно поработать", - сказал он.