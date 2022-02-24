Нужна помощь: ВСУ ищут фуры

Об этом сообщила заместитель председателя правления Центра Оборонных Стратегий Алина Фролова в Facebook.



"ВСУ срочно требуется помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров", - написала она.

Фролова добавила, что заправку фур топливом обеспечат.

Она просит писать телефоны и данные ей в личные сообщения на Facebook .

