"Нужна полная энергетическая независимость Европы": Зеленский обратился к участникам Диалога Преспанского форума
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что безопасность на континенте невозможна, пока Европа полностью не освободится от российской энергетической зависимости
Об этом президент Украины заявил в обращении к участникам Диалога. Преспанский форум.
По его мнению, любое серьезное обсуждение безопасности на континенте должно основываться на том, что Европа должна освободиться от российских цепей зависимости, которые РФ создавала в течение десятилетий. Зеленский заявляет, что без этого безопасность просто невозможна для всей Европы.
Также он сообщил, что санкции против РФ за антиевропейскую политику необходимы, чтобы Москва запомнила: "Тот, кто создает искусственный голод, должен стать глобальным изгоем и понести болезненный ущерб".
По словам президента, это должно учитываться при формировании седьмого пакета санкций ЕС против России.
"Нужна полная энергетическая независимость Европы. Нужно разорвать какие-либо связи с Россией, которые она использует, чтобы зарабатывать на Европе и одновременно осуществлять антиевропейскую политику. Не может быть никакой торговли с Россией – не стоит давать деньги тому, кто стремится к вашему же уничтожение", – утверждает Зеленский.
По его словам, санкционные пакеты – часть архитектуры безопасности на континенте, которая ограничивает российскую способность к расширению агрессии.
Он также отметил необходимость объединить Европу.
"Это то, в чем заинтересованы одинаково и Украина, и ваши государства Западных Балкан. Полноправная европейская интеграция Украины, как и полноправная европейская интеграция ваших государств – это историческое усиление Европы и полный демонтаж российской возможности бить нас в одиночку", - заявил президент Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.34
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.26
- Актуальное
- Важное