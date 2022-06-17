Об этом президент Украины заявил в обращении к участникам Диалога. Преспанский форум.

По его мнению, любое серьезное обсуждение безопасности на континенте должно основываться на том, что Европа должна освободиться от российских цепей зависимости, которые РФ создавала в течение десятилетий. Зеленский заявляет, что без этого безопасность просто невозможна для всей Европы.

Также он сообщил, что санкции против РФ за антиевропейскую политику необходимы, чтобы Москва запомнила: "Тот, кто создает искусственный голод, должен стать глобальным изгоем и понести болезненный ущерб".



По словам президента, это должно учитываться при формировании седьмого пакета санкций ЕС против России.



"Нужна полная энергетическая независимость Европы. Нужно разорвать какие-либо связи с Россией, которые она использует, чтобы зарабатывать на Европе и одновременно осуществлять антиевропейскую политику. Не может быть никакой торговли с Россией – не стоит давать деньги тому, кто стремится к вашему же уничтожение", – утверждает Зеленский.



По его словам, санкционные пакеты – часть архитектуры безопасности на континенте, которая ограничивает российскую способность к расширению агрессии.



Он также отметил необходимость объединить Европу.



"Это то, в чем заинтересованы одинаково и Украина, и ваши государства Западных Балкан. Полноправная европейская интеграция Украины, как и полноправная европейская интеграция ваших государств – это историческое усиление Европы и полный демонтаж российской возможности бить нас в одиночку", - заявил президент Украины.

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