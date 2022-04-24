Нужна "Москва" 2 - еще одно веское поражение России, чтобы показать Путина слабаком, - Мельник
Содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что нужны веские поражения России, вроде "Москва" 2, чтобы показать президента страны-агрессора слабаком перед российским обществом
Эксперт выразил такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россия легко меняет цели так называемой специальной операции в Украине. Политика РФ перекликается с произведением "1984" Джорджа Орвела: тотальная пропаганда и цензура. Образом весомого поражения России в войне против Украины должна быть "Москва" 2, "Москва" 3 - крейсер" , – отметил Мельник.
Координатор международных проектов Центра Разумкова добавил, что поражение России в войне с Украиной должно быть таким, чтобы российская пропагандистская машина не могла его скрыть.
"Чем больше лжи сейчас вокруг крейсера "Москва", тем больше сомнений возникает в части российского общества. Должны быть такие поражения, типа "Москва" 2, которые нельзя скрыть от россиян, которые в конце концов покажут президента РФ Путина слабаком. В идеале должен быть нанесен удар по группировке российских войск, уничтожение которой деморализует остатки боевого духа россиян", - заметил Алексей Мельник.
- Напомним, журналист Роман Цымбалюк считает, что полномасштабная война России против Украины надолго – вплоть до последнего россиянина , президент РФ Владимир Путин так просто не сдастся.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири.
- Президент США Джозеф Байден заявил, что Владимир Путин ошибется , если в дальнейшем считает, что Запад перестанет поддерживать Украину.
- После гибели флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" российские оккупанты начали чаще наносить ракетные удары с подводных лодок.
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