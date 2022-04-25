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Нужна масштабная информационная и политическая кампания о незаконности "референдумов" на оккупированной Россией территории, - Фесенко

25 апреля, 2022 понедельник
19:21
Новости

Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" считает, что нужна масштабная информационная и политическая кампания, которая должна разоблачить фейк референдумов на оккупированных территориях и продемонстрировать, что это фальшивое голосование, не имеющее никакого отношения к нормальным процедурам голосования

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

Политолог отметил, что если в Крыму и на Донбассе была доля людей пророссийски настроенных и желавших воссоединения с Россией, тогда это использовалось. А вот, Херсонщина – самый украинский и украиноязычный регион, мы это видим по украинским и проукраинским акциям, которые проходили после оккупации в Херсоне и на Херсонщине.

"На мой взгляд, референдум не просто сугубо пропагандистская акция, чтобы продемонстрировать россиянам, что нас хотят, нас приветствуют. Здесь сложнее, они хотят легитимизировать новые оккупированные территории. Не случайно, что вторая фаза войны не только Донбасс, но и Юг Украины , соответственно, обострение военных действий происходит и на юге также. Они хотят выйти на границы Херсонской области, в Приднестровье, поэтому нужно легитимизировать, что это якобы уже не украинская территория", - подчеркнул председатель правления Центра прикладных политических исследований.

Владимир Фесенко отметил, что эти российские референдумы проводятся для псевдолегимитимизации, ссылаясь на якобы волеизъявление местных жителей.

"Поэтому, я думаю, нужна масштабная информационная и политическая кампания, которая должна разоблачить этот фейк, продемонстрировать, что это фальшивое голосование, которое не имеет никакого отношения к нормальным процедурам голосования. Потому что иначе, россияне это будут использовать даже в переговорном процессе, который может возобновиться, и они захотят оставить за собой новые оккупированные территории", – пояснил политолог.

  • Напомним, 25 апреля Министерство обороны Британии сообщило, что РФ планирует организовать "референдум" в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию.

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Херсон
война с Россией
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