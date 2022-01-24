"Нужна "кость", с которой Путин вышел бы из игры": нардеп Соболев предположил, что РФ будет стремиться к имплементации "формулы Штайнмайера" для деэскалации

Об этом он заявил в эфире "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Ситуация, на мой взгляд, абсолютно ясна. Для РФ сейчас нужна "кость", с которой они могли бы отступить. Поскольку стало ясно, что первые два предложения, сформулированные в так называемом обращении к странам НАТО и США не прошли. Я имею в виду нерасширение НАТО и вывод войск из стран, где они были размещены после распада СССР и Варшавского пакта. Теперь нужна какая-то "кость", с которой Путин мог бы выйти из этой игры", - сказал Соболев.



По его мнению, такой вещью может быть именно имплементация "формулы Штайнмайера".



"Все будет зависит от того, насколько украинское руководство и, напрямую, президент Зеленский смогут устоять перед такими вызовами. Я мало верю в то, что РФ просто остановится на признании ОРДЛО так называемыми народными республиками. На мой взгляд, игра гораздо серьезнее, потому что если это произойдет – это прямые очень жесткие санкции против режима Путина и вряд ли он ограничится просто признанием», – подытожил депутат.



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