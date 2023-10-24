Нужен порох: нардеп Костенко о проблемах производства снарядов

Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Есть вопрос боеприпасов для Украины, но самая большая проблема в мире и у нас - это порох. Его производят в Китае и еще в нескольких странах. Сейчас в мире нет массового производства пороха, его и до войны мало кто производил. Предприятия в Украине, которые его изготовляли, пошли в упадок. Так же и во многих странах. Проще было где закупить, чем производить. Потому что никто не надеялся на войну", - подчеркнул Костенко.

По словам полковника СБУ, порох – это основной компонент, который очень нужен сейчас.

"Можно создать корпус снаряда. Сделать взрыватель сложно, но можно. Но чтобы снаряд полетел - надо порох. И к каждому снаряду нужен отдельный порох. И с этим тоже в мире есть проблема", - заметил Костенко.