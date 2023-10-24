Нужен порох: нардеп Костенко о проблемах производства снарядов
Нардеп Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что основной проблемой в производстве снарядов является недостаток пороха в мире
Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Есть вопрос боеприпасов для Украины, но самая большая проблема в мире и у нас - это порох. Его производят в Китае и еще в нескольких странах. Сейчас в мире нет массового производства пороха, его и до войны мало кто производил. Предприятия в Украине, которые его изготовляли, пошли в упадок. Так же и во многих странах. Проще было где закупить, чем производить. Потому что никто не надеялся на войну", - подчеркнул Костенко.
По словам полковника СБУ, порох – это основной компонент, который очень нужен сейчас.
"Можно создать корпус снаряда. Сделать взрыватель сложно, но можно. Но чтобы снаряд полетел - надо порох. И к каждому снаряду нужен отдельный порох. И с этим тоже в мире есть проблема", - заметил Костенко.
- Активная военная помощь Украине значительно истощила запасы самого Альянса, поэтому его члены должны немедленно нарастить производство для обеспечения собственной обороны.
- 22 октября The New York Times написал о заявлении Пентагона о том, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, отправят Израилю.
- 155-миллимитровые артиллерийские снаряды, которые США передают ЦАХАЛ, берутся из запасов военного резерва в Израиле. Ранее в прессе сообщалось, что эти боеприпасы были обещаны Украине.
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