"Нужен кто-то вроде Хемингуэя": экс-президент Польши рассказал о важности борьбы с РФ на культурном фронте
Экс-президент Польши Александер Квасневский считает, что нужно все время напоминать миру о войне в Украине, в частности, через фильмы и книги
Об этом политик сказал в интервью Укринформу .
По его словам, усталость от войны – естественный процесс, защитная реакция, ведь люди не могут месяцами читать о плохом. Однако такая усталость опасна, потому что тогда уменьшается готовность оказывать поддержку, подчеркнул экс-президент Польши.
"В продолжительной перспективе этот риск усталости от войны в Украине может иметь место, а противодействовать этому можно активностью", - сказал Квасневский.
Он отметил, что особая ответственность возложена на деятелей культуры.
"Нужен какой-то очень хороший фильм, который покажет эту войну. Их должно быть много. Необходимы хорошие тексты, книги, которые будут показывать, как эта война выглядит изнутри. Нужен кто-то вроде Хемингуэя, описавшего гражданскую войну в Испании, а его роман "По ком звонит колокол" является одним из величайших антивоенных произведений в истории мировой литературы", - сказал Квасневский.
- Музыкальный фестиваль Faine Misto, который состоится 28-30 июля во Львове, планирует издать книгу с историями украинцев во время полномасштабной войны.
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