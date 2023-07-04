Об этом политик сказал в интервью Укринформу .

По его словам, усталость от войны – естественный процесс, защитная реакция, ведь люди не могут месяцами читать о плохом. Однако такая усталость опасна, потому что тогда уменьшается готовность оказывать поддержку, подчеркнул экс-президент Польши.

"В продолжительной перспективе этот риск усталости от войны в Украине может иметь место, а противодействовать этому можно активностью", - сказал Квасневский.

Он отметил, что особая ответственность возложена на деятелей культуры.

"Нужен какой-то очень хороший фильм, который покажет эту войну. Их должно быть много. Необходимы хорошие тексты, книги, которые будут показывать, как эта война выглядит изнутри. Нужен кто-то вроде Хемингуэя, описавшего гражданскую войну в Испании, а его роман "По ком звонит колокол" является одним из величайших антивоенных произведений в истории мировой литературы", - сказал Квасневский.