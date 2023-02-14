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Нут с мясом. Рецепт

14 февраля, 2023 вторник
18:55

Нут – очень популярная в мире бобовая культура. Предлагаем вам вкусный рецепт блюда из нута и мяса, томатов и ароматических специй. Для приготовления вкусности - вытаскивайте из шкафчика чугунный котелок с толстыми стенками и крышкой

Ингредиенты:

  • 700/750 г мяса по вашему выбору – говядина/свинина
  • Одна луковица
  • Около 10 см лука-порей
  • Один стакан (250 мл) нута
  • Чеснок – три зубчика
  • Соль (по вкусу)
  • 30 г сливочного масла
  • Одна столовая ложка растительного масла
  • Одна чайная ложка паприки
  • Одна чайная ложка куркумы
  • Орех мускатный – четверть чайной ложки
  • Помидоры – 0.5 кг
  • Зелень (по вашему вкусу)
  • Одна столовая ложка томатной пасты
  • Два стакана воды (250 мл + 250 мл)

Приготовление:

  • Подготовка
  • Замачиваем в воде нут на ночь
  • Миску берем большую, потому что за ночь нут увеличится в размере
  • Процесс приготовления
  • Промытое мясо нарезаем кубиками
  • Обжариваем кусочки мяса в масле (1 чайная ложка)
  • Измельчаем чеснок
  • Нарезаем мелко лук
  • Полукольцами нарезаем порей
  • Разогреваем сливочное масло смешанное с одной чайной ложкой растительного масла.
  • В масле обжариваем лук
  • Добавляем чеснок
  • Добавляем специи к мясу с луком
  • Выкладываем все в котелок
  • Помешивая, готовим две минуты
  • Вливаем стакан горячей воды
  • Доводим до кипения
  • Кладем котелок на малый огонь
  • Накрываем блюдо крышкой
  • Тушим около часа
  • Снимаем с помидоров кожицу, нарезаем (сок тоже оставляем)
  • Добавляем томаты к мясу
  • Добавляем нут
  • Добавляем томатную пасту
  • Доливаем стакан горячей воды (250 мл)
  • Закрываем крышкой
  • Еще один час тушим блюдо
  • Мясо и нут должны стать мягкими
  • Блюдо подаем к столу горячей
  • Добавляем сверху измельченную зелень

Приятного аппетита!

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