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Нут с мясом. Рецепт
Нут – очень популярная в мире бобовая культура. Предлагаем вам вкусный рецепт блюда из нута и мяса, томатов и ароматических специй. Для приготовления вкусности - вытаскивайте из шкафчика чугунный котелок с толстыми стенками и крышкой
Ингредиенты:
- 700/750 г мяса по вашему выбору – говядина/свинина
- Одна луковица
- Около 10 см лука-порей
- Один стакан (250 мл) нута
- Чеснок – три зубчика
- Соль (по вкусу)
- 30 г сливочного масла
- Одна столовая ложка растительного масла
- Одна чайная ложка паприки
- Одна чайная ложка куркумы
- Орех мускатный – четверть чайной ложки
- Помидоры – 0.5 кг
- Зелень (по вашему вкусу)
- Одна столовая ложка томатной пасты
- Два стакана воды (250 мл + 250 мл)
Приготовление:
- Подготовка
- Замачиваем в воде нут на ночь
- Миску берем большую, потому что за ночь нут увеличится в размере
- Процесс приготовления
- Промытое мясо нарезаем кубиками
- Обжариваем кусочки мяса в масле (1 чайная ложка)
- Измельчаем чеснок
- Нарезаем мелко лук
- Полукольцами нарезаем порей
- Разогреваем сливочное масло смешанное с одной чайной ложкой растительного масла.
- В масле обжариваем лук
- Добавляем чеснок
- Добавляем специи к мясу с луком
- Выкладываем все в котелок
- Помешивая, готовим две минуты
- Вливаем стакан горячей воды
- Доводим до кипения
- Кладем котелок на малый огонь
- Накрываем блюдо крышкой
- Тушим около часа
- Снимаем с помидоров кожицу, нарезаем (сок тоже оставляем)
- Добавляем томаты к мясу
- Добавляем нут
- Добавляем томатную пасту
- Доливаем стакан горячей воды (250 мл)
- Закрываем крышкой
- Еще один час тушим блюдо
- Мясо и нут должны стать мягкими
- Блюдо подаем к столу горячей
- Добавляем сверху измельченную зелень
Приятного аппетита!
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