Нуланд отправляется в Москву
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Виктория Нуланд обсудит в Москве ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
"Виктория Нуланд 11 октября будет находиться в Москве (Россия), где встретится с высокопоставленными представителями власти", - сообщает Государственный департамент США.
Вместе с тем, не уточняется, какие именно вопросы выносятся на обсуждение.
Читайте также: Байден доказал, что он внешнеполитический импотент, - Борис Райтшустер
Кроме того, 14 октября Нуланд отправится в Бейрут (Ливан), где встретится с представителями правительства и гражданского общества.
15 октября заместитель госсекретаря отправится в Лондон (Великобритания), где обсудит ряд глобальных вопросов, сообщили в Госдепе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное