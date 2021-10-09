Нуланд отправляется в Москву

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"Виктория Нуланд 11 октября будет находиться в Москве (Россия), где встретится с высокопоставленными представителями власти", - сообщает Государственный департамент США.

Вместе с тем, не уточняется, какие именно вопросы выносятся на обсуждение.



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Кроме того, 14 октября Нуланд отправится в Бейрут (Ливан), где встретится с представителями правительства и гражданского общества.

15 октября заместитель госсекретаря отправится в Лондон (Великобритания), где обсудит ряд глобальных вопросов, сообщили в Госдепе.



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