Нуланд: Новые санкции изолируют Россию от мира в случае вторжения в Украину
Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае дальнейшей агрессии против Украины новые санкции против РФ будут чрезвычайно серьезными и изолируют россиян от мира
Об этом она заявила во время слушаний по России в Комитете Сената по вопросам международных отношений.
"Мы четко дали понять, что первоначальные санкции в ответ на любые дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины будут чрезвычайно серьезными и изолируют Россию, российский бизнес и россиян", - отметила Нуланд.
Она заявила, что президент США Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина во время виртуального разговора о серьезных потерях и последствиях в случае агрессии против Украины.
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"Президент сказал ему, что это будет отличаться от того, что было в 2014 году", - заявила представитель Госдепа.
Она также отметила, что есть план на случай агрессии: "меры первого дня, меры пятого дня, меры десятого дня".
"Ни одна другая внешняя сила не будет иметь права вето или голоса при принятии этих решений", - сказала она.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Глава РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".
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