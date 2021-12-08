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Нуланд: Новые санкции изолируют Россию от мира в случае вторжения в Украину

8 декабря, 2021 среда
09:52
Мир

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае дальнейшей агрессии против Украины новые санкции против РФ будут чрезвычайно серьезными и изолируют россиян от мира

Об этом она заявила во время слушаний по России в Комитете Сената по вопросам международных отношений.

"Мы четко дали понять, что первоначальные санкции в ответ на любые дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины будут чрезвычайно серьезными и изолируют Россию, российский бизнес и россиян", - отметила Нуланд.

Она заявила, что президент США Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина во время виртуального разговора о серьезных потерях и последствиях в случае агрессии против Украины.

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"Президент сказал ему, что это будет отличаться от того, что было в 2014 году", - заявила представитель Госдепа.

Она также отметила, что есть план на случай агрессии: "меры первого дня, меры пятого дня, меры десятого дня".

Нуланд добавила, что Байден "совершенно ясно сказал сегодня президенту Путину", что вопрос о вступлении в НАТО решают НАТО и страны-кандидаты.

"Ни одна другая внешняя сила не будет иметь права вето или голоса при принятии этих решений", - сказала она.
  • Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину
  • После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Глава РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".

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Украина
Россия
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США
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