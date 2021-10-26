Нуланд не обсуждала в Москве предоставление особого статуса ОРДЛО, - Кулеба
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не обсуждала во время визита в Москву предоставление Украиной особого статуса временно оккупированным территориям
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы пользователей Twitter.
На вопрос, верно ли, что Нуланд во время визита в Москву 11-13 октября обсуждала особый статус ОРДЛО, Кулеба ответил, что это неправда.
"Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", – написал министр.
По итогам визита Нуланд заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак заявил, что она якобы поддержала автономию временно оккупированных территорий.
В посольстве США в Украине ответили, что дипломаты обычно не разглашают содержание закрытых переговоров. Но подчеркнули: США постоянно поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины.
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