Нуланд анонсировала новые переговоры Блинкена и Лаврова

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает CBS .

По ее словам, США видят признаки заинтересованности России в обсуждении ответов на требования "гарантий безопасности", которые Вашингтон передал Кремлю.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе", – сказала Нуланд.