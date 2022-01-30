Нуланд анонсировала новые переговоры Блинкена и Лаврова
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут встретиться на следующей неделе
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает CBS .
По ее словам, США видят признаки заинтересованности России в обсуждении ответов на требования "гарантий безопасности", которые Вашингтон передал Кремлю.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе", – сказала Нуланд.
- Напомним, 26 января Энтони Блинкен заявил, что США предоставили ответ России о "гарантиях безопасности", но обнародовать ее не планируют.
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