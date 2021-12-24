По мнению 68,5% украинцев, события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу Еспресо.TV.



По данным Центра, эти результаты статистически значимо не отличаются от тех, что были получены в декабре 2020 года - тогда эти показатели составляли соответственно 16,5% и 67%, но существенно хуже, чем в декабре 2019 года (соответственно 44% и 36 %).



Среди тех респондентов, которым не хватает денег даже на необходимые продукты, 63,5% отвечают, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно", однако такой же ответ дают и 23,5% живущих обеспеченно (считают в названных группах, что "все не так плохо и жить можно", соответственно 4% и 34% опрошенных).



Ответы на этот вопрос существенно отличаются в возрастных группах: если среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет 22% считают, что "все не так плохо и жить можно", а 27% - что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно", то среди тех, кому 60 и более лет – соответственно 6% и 50%.



Среди жителей разных регионов наиболее отрицательно настроены жители Юга и Востока (соответственно 48% и 45% отвечают, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно"), тогда как на Западе и в Центре - соответственно 35,5% и 33%.





Среди проблем страны наиболее важными граждане считают:

военный конфликт на Востоке Украины (66%);

повышение тарифов на коммунальные услуги (65%);

низкий уровень зарплат и пенсий (61%);

повышение цен на главные продукты (54%).

Напомним, 40% украинцев считают, что Зеленский ничего не делает для обеспечения мира в Украине.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев, более половины граждан выступают за членство в ЕС.

Оценивая, как изменилось финансовое (материальное) положение их семьи с началом 2019 года, большинство (55,5%) отвечают, что оно ухудшилось, 36% - что оно не претерпело существенных изменений, и только 5% - что оно улучшилось.Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.