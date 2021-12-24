По мнению 68,5% украинцев, события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова
17% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, а 68,5% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу Еспресо.TV.
По данным Центра, эти результаты статистически значимо не отличаются от тех, что были получены в декабре 2020 года - тогда эти показатели составляли соответственно 16,5% и 67%, но существенно хуже, чем в декабре 2019 года (соответственно 44% и 36 %).
Среди тех респондентов, которым не хватает денег даже на необходимые продукты, 63,5% отвечают, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно", однако такой же ответ дают и 23,5% живущих обеспеченно (считают в названных группах, что "все не так плохо и жить можно", соответственно 4% и 34% опрошенных).
Ответы на этот вопрос существенно отличаются в возрастных группах: если среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет 22% считают, что "все не так плохо и жить можно", а 27% - что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно", то среди тех, кому 60 и более лет – соответственно 6% и 50%.
Среди жителей разных регионов наиболее отрицательно настроены жители Юга и Востока (соответственно 48% и 45% отвечают, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно"), тогда как на Западе и в Центре - соответственно 35,5% и 33%.
Среди проблем страны наиболее важными граждане считают:
- военный конфликт на Востоке Украины (66%);
- повышение тарифов на коммунальные услуги (65%);
- низкий уровень зарплат и пенсий (61%);
- повышение цен на главные продукты (54%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Напомним, 40% украинцев считают, что Зеленский ничего не делает для обеспечения мира в Украине.
- Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев, более половины граждан выступают за членство в ЕС.
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