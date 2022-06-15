Ну, Луганщине ситуация крайне тяжелая: враг не прекращает обстрелов, - офицер ТрО Шакун

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"На Луганщине ситуация стабильно тяжелая в течение 9 лет. Оккупанты готовятся к более широкому наступлению на Северодонецк, а также на Попасную, в сторону Камышевахи с выходом на трассу… Сюда они стащили большое количество техники. В частности в Старобельске, потому что там прямая логистика с Россией. Также в Первомайске большое количество техники, это готовится наступление на Попасную», – рассказал Шакун.

Офицер ТрО также отметил, что обстрелы в Луганской области не прекращаются: враг бьет количественно, в то время как ВСУ бьют целево.



"Наша артиллерия бьет более точечно, а кафиры просто набрасывают. Их обстрел хаотичен, со всех сторон, со всех видов оружия: из танков, минометов. артиллерии. Одна из причин это то, что у нас более длинная логистика и не совершенна. В оккупантов логистика короче, в общем, создается впечатление, что на Луганщине кафиры утилизируют весь боевой хлам Московщины", - сказал Шакун.

В Луганской области 14 июня оккупанты обстреляли 35 домов, объединение "Азот", районы Стеклозавода и Донсоди, есть много раненых

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