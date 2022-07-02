"Ну когда я еще человеку горло перережу?". Рашисты хвастаются перед родными зверствами в Украине
СБУ опубликовала видео с перехваченным разговором оккупанта с его женой
Об этом сообщила СБУ .
В опубликованном СБУ видео, оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. Они олицетворяют свои больные фантазии, называют войну в Украине "вечериночкой". СБУ сообщила, что это один из самых жестоких перехватов, опубликованный.
"Ну это, я такой думаю, бл*ть - попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..", - рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.
Сначала женщина удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться.
- Напоминаем, что по состоянию на 2 июля 2022 года, российские войска продолжают наступать к югу и юго-западу от Лисичанска, пытаясь окружить город.
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