"Ну хохлы вообще распоясались": захватчики в панике из-за разгрома возле Изюма, - перехват
СБУ перехватила разговор рашиста с женой, в которой тот жалуются на удары украинских защитников под Изюмом Харьковской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Ну хохлы вообще распоясались. Просто… ху*рят все и вся... Они вычисляют и везде е*ашут", – рассказывает оккупант.
Рашисты рассказывает жене описывает масштабы разрушений.
"Вчера ночью расху*рили базу... эту, куда возят бензин... сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как обычно, но, скорее всего, дох*я! Там очень много народу жили. Там разные части ... вот как нам пи*дец... все расху*рыли", - возмущается российский захватчик.
Оккупант говорит, что не верит в способность армии РФ хоть куда-то продвинуться: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается".
- ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.
- В перехваченном разговоре захватчик признался , что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили россияне.
- ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается , что не хочет денег, а желает ехать домой.
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