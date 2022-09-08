Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Ну хохлы вообще распоясались. Просто… ху*рят все и вся... Они вычисляют и везде е*ашут", – рассказывает оккупант.

Рашисты рассказывает жене описывает масштабы разрушений.

"Вчера ночью расху*рили базу... эту, куда возят бензин... сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как обычно, но, скорее всего, дох*я! Там очень много народу жили. Там разные части ... вот как нам пи*дец... все расху*рыли", - возмущается российский захватчик.

Оккупант говорит, что не верит в способность армии РФ хоть куда-то продвинуться: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается".

ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.

В перехваченном разговоре захватчик признался , что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили россияне.

ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается , что не хочет денег, а желает ехать домой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb