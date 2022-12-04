История - довольно жестокая дама. Постучала в телевизор зимним вечером, улыбнулась и бровями так многозначительно:

"...Ну что, простые люди? Все-таки Армия, Мова и Вера? А вам говорили? Говорили. А вы что? Хихикали, какая разница "томос-термос"? Видите, есть разница. Так кто был лох? А не-не, об этом после войны… А, и к слову, — там Наташа уже перестала на хлеб намазывать? Не? А... ну-ну. "А то Путин нападет", боян? Да ладно...

Сядет на припечек История и дальше будет записывать, кто что делает и говорит. Ведь люди посполитые такие забавные...

Сила успеха операций информационно-психологического влияния в том, что жертвы не признают, что они стали жертвами

Сила успеха операций информационно психологического влияния в том, что жертвы не признают, что они стали жертвами. Те, кто в соцсетях по методичке с 2019-го пытались обливать грязью "армовер", сейчас озабочены армией, радуются мове и вот теперь будут хвалить Банковую, созревшую (на словах пока) к защите украинской церкви от религиозно-диверсионного подразделения ФСБ.

У кого хватит смелости и совести выйти и сказать (или написать): "Извините, я ошибался в 2019 году - А.М.В. - это очень важно... простите"? Риторически...

В углу будет сидеть грустный Капитан Очевидность.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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