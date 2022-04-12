НСЖУ назвал имена 20 журналистов, погибших из-за полномасштабной агрессии России
Национальный союз журналистов Украины назвал имена медийщиков, погибших из-за полномасштабного вторжения РФ. По состоянию на 12 апреля известно о гибели 20 журналистов
Данные были опубликованы на сайте союза.
"Эта война не щадит никого: она уносит жизни воинов, мирных жителей, работников СМИ… Россияне совершают геноцид – убивают всех подряд, независимо от возраста, пола, национальности или профессии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что погибли 20 журналистов, в том числе представители иностранных СМИ.
Среди них:
- Пьер Закжевски
- Александра Кувшинова
- Александр Лыткин
- Павел Ли
- Сергей Пущенко
- Евгений Сакун
- Брент Энтони Рено
- Оксана Баулина
- Дилербек Шакиров
- Виктор Дедов
- Виктор Дудар
- Лилия Гумянова
- Юрий Олейник
- Олег Якунин
- Максим Левин
- Мантас Кведоравичюс
- Сергей Заиковский
- Денис Котенко
- Евгений Баль
- Роман Нежиборец.
"НСЖУ находится на постоянном контакте с нашими международными партнерами - Европейской федерацией журналистов и разнообразными ассоциациями журналистов и правозащитников. Союз требует создать Международный трибунал по военным преступлениям России против журналистов", - добавляют в сообщении.
- Напомним, запорожская журналистка, похищенная российскими оккупантами, освобождена из плена. О похищении Ирины Дубченко стало известно 29 марта.
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