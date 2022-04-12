НСЖУ назвал имена 20 журналистов, погибших из-за полномасштабной агрессии России

Данные были опубликованы на сайте союза.



"Эта война не щадит никого: она уносит жизни воинов, мирных жителей, работников СМИ… Россияне совершают геноцид – убивают всех подряд, независимо от возраста, пола, национальности или профессии", - говорится в сообщении.



Сообщается, что погибли 20 журналистов, в том числе представители иностранных СМИ.

Среди них:

Пьер Закжевски Александра Кувшинова Александр Лыткин Павел Ли Сергей Пущенко Евгений Сакун Брент Энтони Рено Оксана Баулина Дилербек Шакиров Виктор Дедов Виктор Дудар Лилия Гумянова Юрий Олейник Олег Якунин Максим Левин Мантас Кведоравичюс Сергей Заиковский Денис Котенко Евгений Баль Роман Нежиборец.

Напомним, запорожская журналистка, похищенная российскими оккупантами, освобождена из плена. О похищении Ирины Дубченко стало известно 29 марта.

"НСЖУ находится на постоянном контакте с нашими международными партнерами - Европейской федерацией журналистов и разнообразными ассоциациями журналистов и правозащитников. Союз требует создать Международный трибунал по военным преступлениям России против журналистов", - добавляют в сообщении.