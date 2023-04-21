Нравственная импотенция. Как "хорошие москали" крадут страдания украинских беженцев

Итак, российский фотограф Сергей Пономарев снял для фотоконкурса LensCulture Portrait Awards 2023 серию портретов хороших русских в Лондоне, часть из которых цинично не вылезает из единого телемарафона.

На фотографиях Чулпан Хаматова, Илья Азар, Михаил Зыгарь, любимец Владислава Суркова Кирилл Серебренников и другие персонажи пытаются притвориться невероятными страдальцами и сыграть тоску по матушке-России. Эмигранты в великолепных апартаментах позируют с вроде бы предметами, которые первыми забросили в рюкзак. Сковородки, засаленные плюшевые зайцы и ракетки для бадминтона. Особенно поразила полная тетушка с пустой тарелкой, пытавшейся выжать невероятную тоску.

Вот как описывает проект фотограф, который стыдится подписать себя на фотоконкурсе, как россиянин и выдал себя за турка:

"Они публично осудили войну, и их голоса имеют решающее значение. Новое поколение русских изгнанников разбросано по Европе и постсоветским республикам, в надежде скоро вернуться домой. Проект представляет собой серию портретов русских эмигрантов в окружении личных вещей, которые они взяли из дома".

Так выглядит рафинированное жлобство и очередная кража. Ибо идею проекта рашист-фотограф украл с инстаграм-страницы украинского фотографа, рассказывающего истории украинских беженцев в Германии.

Подмена просто гениальна. Ведь украинцы из Мариуполя, Харькова, Ирпеня брали с собой отнюдь не старье и не ракетки для бадминтона. Из-за российских ракет и авиационных бомб в 500 килограммов они хватали детей, домашних животных и документы. Несколько женщин взяли себе среди всего лишь духи, потому что у них есть сентиментальная стоимость — их им дарили мужчины, которые остались защищать дом. Это как воспоминание о статусе, покое и частице роскоши из прошлой жизни, которую ураганом стерла российская оккупация.

Что же не так с "хорошими русскими" и их печальными писками, которые вызывают не столько жалость, сколько желание реализовать хороший хук слева?

Каждый из этих персонажей максимально сциклившее создание, отлично себя чувствовавшее все 23 года путинской власти. Они брали газпромовские деньги, они сторонились делать серьезные митинги и с радостью шли служить столбам путинского режима.

Кирилл Серебренников не стыдился брать деньги у Суркова, который выдавал программные статьи как раз и навсегда решить окончательно украинский вопрос. Этот самый горе-режиссер в прошлом году размазывал сопли в Европе о том, что "русская культура всегда была против войны". И главное, что европейцам нужно помогать не только украинцам, но и семьям окупантов, которые отказались убивать и грабить соседа.

Вот прямая цитата Серебренникова из интервью иностранным журналистам:

"Очень важно помогать всем пострадавшим и помочь тем, кого отправили воевать, а семьи уже не имеют дохода. Деятели культуры должны помочь этим людям, и я это делаю сам".

Да, именно так — очевидно, что европейцы должны пожалеть беглеца, который своим именем легализовал террор и геноцид.

Или еще одна известная подруга с грустным писком – Чулпан Хаматова. В 2012 году она была доверенным лицом Путина на выборах президента, рекламировала Единую Россию. А еще публично признавалась, что на оккупацию Донбасса и Крыма в 2014 году ей было безразлично, потому что у нее был компромисс с собой и она доверяла Путину. Разве не та Хаматова потом с удовольствием играла роль доктора Лизы — откровенного чудовища, похитившего из приютов Донбасса более 500 детей? По сути, это была проба пера, как тянуть украинских детей и стирать их идентичность. Сейчас его с блеском реализует новая путинистка Мария Белова-Львова.

Мы должны пожалеть работника гламурной пропагандистской помойки "Дождь" Мишу Фишмана с ракеткой для бадминтона? Именно это лицо сделало победный репортаж по поводу аннексии Крыма в РФ и не скрывало радостей по этому поводу. Почему же такой печальный писок сейчас, Миш? Тебе денег никто не даст.

Все эти гомосапиенсы напоминают плоских червей, которые ищут нового хозяина после того, как прошлый издох. Один-в-один бычьи цепняки в поисках нового желудка. С такой беспозвоночной и циничной интеллектуальной горе-элитой неудивительно, почему у россиян немного за двадцать одна цель в жизни — сдохнуть и сгнить в канаве под Бахмутом.

Как журналист я видела немало горя искреннего, истинного в глазах украинцев, жизнь которых вдребезги разбила война. Кто брел с ребенком на спине из-за холодной воды реки Ирпень. Кто полз под обстрелами в нашу линию фронта. Кто спал в погребе с малолетними детьми рядом с накрытыми телами тех, кто не выдержал боли.

Вчера я брала интервью у женщины, потерявшей ноги от вражеского обстрела на войне. Она очень сильная и ее шестилетний сын знает, что случилось с мамой. В ее глазах блеснули слезы только раз, когда она призналась, что ее муж уже три месяца пропал без вести. Но очень быстро она вытерла слезы, улыбнулась и сказала: "Мы должны их убить. Или они, или мы". Я смотрела потом ей в след и стояла потрясенная этим знакомством. Там не было страданий, это чистая холодная сталь.

Так что в следующий раз кто-то из гламурных раша-либералов захочет сделать пафосное селфи на фоне геноцида украинцев — нужно напоминать только одно.

Товарищи, стоит не сидеть с кислыми писками в Лондоне в надежде вернуться домой на коне. Надо делать что-то своими руками, чтобы ваш дом не стал окончательной клоакой Пригожина и Путина.

Именно ваши голоса "имеют решающее значение" в этом вопросе. Вы молчали десятилетиями – и вот логический результат. Вы выбрали путь молчаливой импотенции в надежде, что вот украинцы победят Путина и все будет супер — власть сама упадет в карман. Но так оно не работает. И я с гордостью скажу: мы презираем Вас всех.

Радуйтесь сковородкам, если имеете ноль человеческого достоинства.

Плохие россияне воруют их из домов замученных украинцев. Хорошие россияне берут их с собой, чтобы выдать себя за более нуждающегося беженца из Украины. Это хороший тест на то, чтобы признать, что охлос за поребриком совершенно одинаков. И нужно его конселить навсегда.

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналист, автор текстов для espreso.tv. Редактор проектов на Цензор.НЕТ.

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