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OPINION

"Нравится – не нравится". Путин и возвращение судьбы

Игорь Гулик
15 ноября, 2022 вторник
20:05
Мнение

Путин сам взрастил себе комплекс "униженного и оскорбленного" "величайшей геокатастрофой ХХ века" – распадом СССР, поэтому имперский реваншизм возобладал

Есть у популярного польского писателя Януша Вишневского роман "Возвращение судьбы". Он о виртуальной любви сельского парня, который ухаживает за парализованной матерью. И после смерти близкого человека, отправившись на поиски своей интернет-любви, находит женщину в инвалидной коляске…

Вишневский пишет о высоких чувствах. Российскому диктатору они не присущи априори. На войну с Украиной его подвигла, среди прочего, все же "проклятая достоевщина", Родион Раскольников с его "тварь ли я дрожащая иль право имею". Хотя, справедливости ради, Путина никто и не имел за "тварь дрожащую", наоборот – Запад до недавнего времени заискивал перед ним, демонизировал его силу, пытался обратить Россию в русло цивилизации. Но Путин сам взрастил в себе комплекс "униженного и оскорбленного" "величайшей геокатастрофой XX века" – распадом СССР, поэтому имперский реваншизм возобладал.

Давняя вульгарная попытка Путина посмеяться над Украиной – "нравиться – не нравится" – вернулась бумерангом. А путинское "право" разрушать международный порядок и топтать все законы человеческого сожительства – игнором и отвращением мира.

Но Путин своими силами взрастил себе комплекс "униженного и оскорбленного" "величайшей геокатастрофой XX века" – распадом СССР, поэтому имперский реваншизм возобладал.

Впрочем, так было всегда, когда российская империя самостоятельно решала расширять свои границы. Все войны, выигранные Россией, опирались на мощь союзников, а собственноручные авантюры завершались смутой и катастрофическими фиаско.

Российская паранойя, присущая "империи зла" черта "окруженной крепости" сыграли злую шутку с самими имперцами. Причем в собственных бедах они должны винить не кого-то там "за бугром", а себя, взращенную ими же пропагандистскую машину, в маразмы которой они невольно уверовали и живут в сконструированном ею мире.

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Недавно я вспоминал некоего "динамичного консерватора" Андрея Фурсова, придумавшего термин "БЭТ-фашизм" для "проклятого Запада" и составившего список из 27 стражей, желающих уничтожить Россию. Причем в его параноидальный реестр вошли и ООН, а также Папа Франциск I. Не говоря уже о всевозможных там Ротшильдах…

Франциск, разумеется, достал уже всех своей неразберихой палача и жертвы, но его сомнительный "пацифизм" хоть как-то, с маленькой долей условности, можно объяснить богословием. А вот уже когда у Антониу Гутерреша лопнуло терпение от выходок Москвы, то это, согласитесь, уникальный случай. На днях в Камбодже глава ООН заявил, что не согласится на какой-либо мир между Россией и Украиной, поскольку РФ нарушила Устав ООН. То есть подтвердил требования Киева об освобождении всех оккупированных территорий, то есть возвращении к международно признанным границам 1991 года.

Требования просты: либо Путин "жестом доброй воли" убирается с Донбасса, Юга и из Крыма, либо это сделают ВСУ. Только тогда, возможно, Украина будет говорить с Москвой. Не обязательно с Путиным, вряд ли кремлевский дед удержится на престоле после таких поражений.

Требования просты: либо Путин "жестом доброй воли" убирается с Донбасса, Юга и из Крыма, либо это сделают ВСУ. Только тогда, возможно, Украина будет говорить с Москвой. Необязательно с Путиным, вряд ли кремлевский дед удержится на престоле после таких поражений. Хотя лавровский МИД до сих пор рассказывает, что условия Украины неприемлемы. Что ж, тогда будут переговоры вести HIMARS, NASAMS и другие смертоносные виды оружия.

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И будут говорить международные санкции и "Рамштайн". Не зря в Белом доме так раздраженно отреагировали на идею командующего объединенными штабами армии США генерала Милли об "окне возможностей" для дипломатии после освобождения Херсона. Конечно, Милли – уважаемый стратег, но политическая воля Вашингтона в этот раз совпадает с политической волей Банковой. Случайно или нет - вопрос другой.

До мировых политиков наконец-то дошла оговорка Тимоти Снайдера: "Эта война базируется на постоянных циничных злоупотреблениях международных институций. Если они побеждают, это становится нормальным явлением"

И заявление нового премьера Великобритании Риши Сунака, что на Бали перед представителями G20 он намерен произнести убийственную для Москвы речь, тоже не случайно. Оно означает, что до мировых политиков наконец-то дошла оговорка Тимоти Снайдера: "Эта война базируется на постоянных циничных злоупотреблениях международных институций. Если они побеждают, это становится нормальным явлением".

Поэтому Путин должен повторить судьбу всех российских империй, под какими бы вывесками они ни существовали. Он должен проиграть. А вместе с ним – и средневековые практики отношений Москвы с окружающей средой. До сих пор они были возможны только потому, что РФ оставалась империей. Поэтому вместе с демонтажом путинизма требованием для победителей станет и демонтаж эрэфии. "Нравится – не нравится", но это так.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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