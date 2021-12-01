Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +4,8°C, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2°C. Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года", - говорится в сообщении.

Самым холодным днем было 17 ноября, когда минимальная температура опустилась к утру до -7,1°C, самым теплым - 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°C.

За месяц в столице выпало 29 мм осадков, что составляет 63% климатической нормы.

В обсерватории отметили, что метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться, пока среднесуточная температура воздуха не пересечет отметку 0°C в сторону снижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.

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