Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года
В Киеве среднемесячная температура ноября 2021 года превысила климатическую норму последних 30 лет
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
"Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +4,8°C, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2°C. Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года", - говорится в сообщении.
Самым холодным днем было 17 ноября, когда минимальная температура опустилась к утру до -7,1°C, самым теплым - 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°C.
За месяц в столице выпало 29 мм осадков, что составляет 63% климатической нормы.
В обсерватории отметили, что метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться, пока среднесуточная температура воздуха не пересечет отметку 0°C в сторону снижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.
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