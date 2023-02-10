Новый "яблочный" планшет – для работы, обучения и развлечений

В новом дизайне и с лучшим дисплеем

Внешне гаджет изменился, и теперь очень похож на Айпад мини или Эйр. Его грани стали очень тонкими, а на передней панели убрали точку Home – теперь практически всю лицевую сторону занимает яркий и красочный дисплей. При сохранении габаритов экран увеличен с 10,2 до 10,9 дюймов. Его характеристики также улучшились, что сделало его графику более реалистичной и детализированной.

Корпус из легкого, но мощного алюминия представлен сразу в 4 цветах на выбор: розовый, желтый, синий или серебристый. Он надёжно защищает внутренние узлы от ударов, падений, проникновения пыли и воды внутрь. Экран покрыт антибликовым и олеофобным покрытием, а также высоко армированным стеклом от царапин.

Мощный процессор и больше памяти

Планшет оснащён процессором A14 Bionic, и в сравнении с прошлым поколением обеспечивает на 20% больше мощности и скорости. Также, он оснащён усовершенствованным графическим планшетом и системой машинного обучения Neural Engine. Объем оперативной памяти вырос до 8 гигабайт. Такая начинка позволяет легко справляться со сложными задачами, включая рендеринг или пошаговую обработку видео в режиме реального времени или запуск новых игр с максимально детализированным запуском изображения.

Расширенный функционал

Планшет получил очень хороший камерный модуль, состоящий из фронтальных и основных камер на задней панели. Его разрешение увеличилось до 12 МП (раньше было 8). Снимки получаются четкими даже в условиях дефицита освещения, а видео можно записывать в формате 4К. Значительно расширились возможности редактирования готового контента.

Значительно расширяются функциональные возможности гаджетов фирменные аксессуары. При подключении полноразмерной клавиатуры Magic Keyboard Folio Айпад можно использовать как полноценный компьютер, а стилус Apple Pencil первого поколения — как профессиональный графический планшет.

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