Новый всплеск коронавируса: в Украине за сутки заразились 1732 человека, умерли 38

Таковы официальные данные Минздрава Украины, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 616 человек;

летальных исходов - 38;

выздоровели - 763 человека.



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 27 444 человека,

методом ИФА - 8462 человека,

экспресс-тестами - 20 019 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболели - 2 273 558 человек;

выздоровели - 2 200 763 человека;

летальных исходов - 53 432;

проведение ПЦР-тестов - 11 800 769.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.







Следует отметить, что с середины лета в Украине снова наблюдается рост числа заражений коронавирусом.



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