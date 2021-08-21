Новый всплеск коронавируса: в Украине за сутки заразились 1732 человека, умерли 38
За сутки 20 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1732 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 104, медработников - 32)
Таковы официальные данные Минздрава Украины, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 616 человек;
летальных исходов - 38;
выздоровели - 763 человека.
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 27 444 человека,
методом ИФА - 8462 человека,
экспресс-тестами - 20 019 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 273 558 человек;
выздоровели - 2 200 763 человека;
летальных исходов - 53 432;
проведение ПЦР-тестов - 11 800 769.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.
Следует отметить, что с середины лета в Украине снова наблюдается рост числа заражений коронавирусом.
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