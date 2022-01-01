Новый всплеск COVID-19 в Украине: 190 смертей, 1,5 тыс. госпитализаций, 5 тыс. заражений

Из них детей - 262, медработников - 74. Такова утренняя статистика Министерства здравоохранения за 1 января 2022 года, на которую ссылается Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1 554 человека,



летальных исходов - 190,



поправились - 6 073 человека.



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Регионы-лидеры по распространению COVID-19 по итогам последних суток:



Киев (976) и Киевщина (315) - 1 291,



Львов и Львовщина – 443.



Остальные украинские области, включая свои областные центры, имеют менее 300 случаев за сутки 31 декабря.







При этом, как свидетельствует сравнительная статистика за последние дни от Совета национальной безопасности и обороны Украины, после "воронки" 26-28 декабря заболеваемость коронавирусом снова пошла вверх.

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