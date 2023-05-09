Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Военный эксперт дал комментарий о новом пакете военной помощи от США Украине.

"Есть пока неофициальная информация от Associated Press, что будет военный пакет помощи в размере $1,2 млрд по программе USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине). Это означает, что оружие из этого пакета будет заказано у производителей, поэтому предусматривает значительно более длительные сроки ее поставки в Украину по сравнению с программой PDA (президентские полномочия по изъятию оружия из составов США и передаче в ВСУ). Публичной уже стала информация о наличии в новом пакете ЗРК HAWK, которые ранее предоставлялись Украине", - рассказал главный редактор Defence Express.

Олег Катков добавил, что также упомянут в новом пакете о передаче артиллерии и зенитных боеприпасов.

"Есть еще один интересный пункт в этом пакете военной помощи, конечно, о котором хотелось бы дождаться официального объявления. Этот пункт выглядит потенциально интересным, потому что в публикации Associated Press указано о дронах противовоздушной обороны. То есть обычно, когда речь идет о БПЛА, то упоминаются какие-то меры против беспилотников, а здесь сообщается о дронах противовоздушной обороны. Надо отметить, что в США есть дроны, которые могут нести ракеты АІМ-9 класса "воздух-воздух", воздушную версию Stinger и потенциально сбивать летальные аппараты, например, тех же" шахедов". Из-за того, что это все-таки пакет USAI, то есть заказы получают разработчики и производители, возможно речь идет о каких-то дронах, которые только создаются или уже созданы, а серийное производство еще будет развернуто. В целом, если мы рассмотрим такой вид дрона как истребитель и средство ПВО, то потенциально он достаточно эффективен в противодействии угрозам "шахедов" и крылатых ракет", - отметил Катков.