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Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что отменит постоянный бан Дональда Трампа

10 мая, 2022 вторник
22:22
Мир Илон Маск

Маск пообещал после того, как Twitter полностью перейдет и его собственность, отменить запрет на публикации для Дональда Трампа

Об этом он сообщил в эфире телеканала CNBC.

"Я думаю, что было ошибкой банить Дональда Трампа, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конце концов не привело к тому, что Дональд Трамп не имел права голоса", - сказал Маск в комментарии телеканалу CNBC.

Twitter окончательно отстранил Трампа от платформы в январе 2021 года после нападения его поклонников на Капитолий в США. Компания заявила, что приняла такое решение после беспорядков 6 января "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Трамп был ярым твиттером и к тому времени имел более 80 миллионов подписчиков на платформе.

  • Отметим, что Илон Маск купил Twitter в конце апреля за 46 миллиардов долларов.
  • К тому же, в начале апреля, Маск купил почти 10% акций Twitter.

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Twitter
Илон Маск
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