Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что отменит постоянный бан Дональда Трампа
Маск пообещал после того, как Twitter полностью перейдет и его собственность, отменить запрет на публикации для Дональда Трампа
Об этом он сообщил в эфире телеканала CNBC.
"Я думаю, что было ошибкой банить Дональда Трампа, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конце концов не привело к тому, что Дональд Трамп не имел права голоса", - сказал Маск в комментарии телеканалу CNBC.
Twitter окончательно отстранил Трампа от платформы в январе 2021 года после нападения его поклонников на Капитолий в США. Компания заявила, что приняла такое решение после беспорядков 6 января "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Трамп был ярым твиттером и к тому времени имел более 80 миллионов подписчиков на платформе.
- Отметим, что Илон Маск купил Twitter в конце апреля за 46 миллиардов долларов.
- К тому же, в начале апреля, Маск купил почти 10% акций Twitter.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.4
Покупка 31.4Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное