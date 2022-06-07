Об этом Витренко заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, образовательный процесс в украинских школах будет возобновлен 1 сентября.

"Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования”, - сказал Витренко.

Он добавил, что детям "следует готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании".

30 мая министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что 2285 заведений общего среднего образования завершили учебный год .

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