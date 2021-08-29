Новый тренер заявил, что в сборной Украины не будет футболистов из чемпионата России

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, которую транслировал канал Украинской ассоциации футбола в YouTube .

По словам Петракова, сейчас примирение с Россией невозможно.

"В феврале сидел дома из-за пандемии, долго не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Зашел в отреставрированную Андреевскую церковь, в Софиевский собор. А в стороне от Михайловской увидел фотографии наших погибших военных, молодых девушек и парней. Столько фамилий, столько фотографий ", - рассказал Петраков.

Он добавил, что считает неприемлемым приглашение футболистов, которые играют в России.

"Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот. Поэтому - нет, сейчас нет, никак. Может, со временем. Но на данном этапе - нет. Говорю прямо и откровенно ", - констатировал Петраков.

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