Новый тренер выгнал из "Шахтера" футболиста национальной сборной
Грузинский защитник Давид Хочолава перешел из "Шахтера" в датский "Копенгаген"
Об этом сообщает "Копенгаген" в twitter.
Центральный защитник заключил с датским клубом контракт на 4 года.
28-летний Давид Хочолава перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. В целом он сыграл за "горняков" 83 матча и забил 3 гола. Хочолава трижды становился чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды - обладателем Кубка (2018, 2019) и Суперкубка страны (2017).
На счету защитника 28 матчей за сборную Грузии.
После завершения прошлого сезона "Шахтер" возглавил итальянец Роберто де Дзерби, который заменил на посту главного тренера португальца Луиша Каштру.
- Напомним, 9 июня "Шахтер" договорился с португальской "Бенфикой" о трансфере бразильского полузащитника Педринью за 18 млн евро.
- 18 июня в "Шахтер" перешел нападающий амстердамского "Аякса" Лассина Траоре из Буркина-Фасо.
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