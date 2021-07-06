Новый тренер выгнал из "Шахтера" футболиста национальной сборной

Об этом сообщает "Копенгаген" в twitter.

Центральный защитник заключил с датским клубом контракт на 4 года.

28-летний Давид Хочолава перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. В целом он сыграл за "горняков" 83 матча и забил 3 гола. Хочолава трижды становился чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды - обладателем Кубка (2018, 2019) и Суперкубка страны (2017).

На счету защитника 28 матчей за сборную Грузии.

После завершения прошлого сезона "Шахтер" возглавил итальянец Роберто де Дзерби, который заменил на посту главного тренера португальца Луиша Каштру.

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