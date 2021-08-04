Новый тренер "Шахтера" объяснил, почему оставил Степаненко в запасе на матч с "Генком"

Об этом итальянский тренер заявил в эфире "Футбол 1" .

По его словам, Степаненко начал матч в запасе, поскольку "Шахтер" должен действовать против "Генка" на больших скоростях.

"Степаненко не попал в стартовый состав, потому что я хотел больше скорости, но доволен тем, как он и Алан Патрик вышли на замену. Все вместе играть в стартовом составе не могут. У нас еще есть Тете и Антонио. Я чувствовал, что именно эти футболисты лучше подходят под этот матч ", - пояснил Где Дзерби.

Он добавил, что команде нужно мощно играть все 90 минут, чтобы попасть в следующий раунд.

"Мы хорошо играли в первом тайме, хотя не создали много моментов и пропустили необязательный гол. Иногда спешили перевести мяч вперед на наших нападающих. Если хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут. Нужно улучшать организацию игры, но в общем я доволен тем, как мы провели матч ", - сказал Де Дзерби.

Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .

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