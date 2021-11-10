Новый тренер решил вернуть в "Барселону" самого титулованного футболиста мира
Главный тренер испанской "Барселоны" Хави рассматривает возможность возвращения в команду бразильского защитника Дани Алвеса
Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря в twitter.
По его информации, Дани Алвес стремится вернуться в каталонский клуб и завершить в нем карьеру. 38-летний бразилец и "Барселона" уже начали переговоры, а в ближайшие дни проведут встречу.
Новый главный тренер "Барселоны" Хави и президент клуба Жоан Лапорта не против возвращения ветерана в команду и считают, что он мог передать опыт молодым футболистам.
Последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он оставил в сентябре из-за долгов.
За "Барселону" Дани Алвес выступал с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".
За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевту.
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