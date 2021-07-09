Новый тренер "Реала" выгнал из команды конкурента Лунина
Голкипер мадридского "Реала" Диего Альтубе следующий сезон проведет в аренде
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Альтубе отправился в аренду в "Фуэнлабрада", которая выступает в Сегунде - втором испанском дивизионе. Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Будет ли право выкупа - не сообщается.
21-летний Диего Альтубе является воспитанником "Реала". В прошлом сезоне испанец провел ни одного матча за первую команду мадридского клуба. Он является конкурентом Андрея Лунина.
- 30 марта Лунин признался, что не прочь сменить команду, чтобы получить больше игровой практики.
- 27 апреля сообщалось, что Лунин летом может перейти в "Милан" из "Реала".
- 8 июля стало известно, что украинский вратарь Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22.
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