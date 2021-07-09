Новый тренер "Реала" выгнал из команды конкурента Лунина

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".



Альтубе отправился в аренду в "Фуэнлабрада", которая выступает в Сегунде - втором испанском дивизионе. Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Будет ли право выкупа - не сообщается.



21-летний Диего Альтубе является воспитанником "Реала". В прошлом сезоне испанец провел ни одного матча за первую команду мадридского клуба. Он является конкурентом Андрея Лунина.