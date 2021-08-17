Новый тренер "Реала" требует купить ему Роналду

Об этом сообщает журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito.



По информации источника, Карло Анчелотти, который этим летом вернулся в "Реал", хочет, чтобы в мадридский топ-клуб вернулся и Роналду. Большинство игроков "Реала" также хотят снова видеть Роналду в своей раздевалке.



Президент "Реала" Флорентино Переса относится к этой идее отрицательно. Испанец уже несколько раз подчеркивал, что возвращение звездного форварда не входит в приоритеты клуба. Пока не ясно, как ситуация будет разворачиваться дальше.

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Португалец провел за туринцев 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, 15 июля вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что Криштиану Роналду не сигнализировал о желании покинуть туринский клуб .

12 августа стало известно, что французский ПСЖ планирует усилить состав нападающим итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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