Новый тренер "Интера" назвал свою цель в клубе

Об этом сообщает Football Italia.



Индзаги стремится стать чемпионом Италии и сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.



"Я каждый день общаюсь с руководством. Мы хотим улучшить результаты в Лиге чемпионов, ведь" Интер "не играл в 1/8 финала с 2011 года. Руководство очень хотело, чтобы я оказался здесь. Я знаю, что мы с фанатами будем близки. Мы должны защитить чемпионство. мы - "Интер", и мы сделаем все, чтобы следующим летом снова отпраздновать триумф", - сказал Симоне Индзаги.

45-летний Индзаги подписал с "Интером" контракт на два года. На посту главного тренера миланского топ-клуба он заменил Антонио Конте.

Сообщалось, что Антонио Конте недоволен скромными амбициями китайского президента клуба Стивена Чжана, который не может дать итальянцу гарантии мощного развития "Интера" на фоне финансового кризиса, который вызвала пандемия.

51-летний Антонио Конте возглавлял "Интер" с 2019 года. В нынешнем сезоне он привел миланцев к первому за 11 лет чемпионскому титулу.