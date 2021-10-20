Новый тренер Джошуа указал главную причину поражения британца от Усика

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Шилдса, британец ошибся, когда в первом поединке против Усика отказался от агрессивного стиля бокса.

"Я ожидал, что в первом бою он будет агрессором. Но этого не произошло. Я не спрашивал, в чем заключался смысл плана на первый бой. Не хочу, чтобы он снова проходил через все это. Мы просто оба знаем, что это был неверный план ", - сказал Шилдс.

Он добавил, что уже проанализировал с Джошуа несколько раундов боя против украинца и указал ему на ошибки.

"Я сказал ему, что он в первом бою не был похож сам на себя. Я знаю, что он может боксировать намного лучше. Мы разобрали с ним пару раундов сражения. Он сразу же согласился с замечаниями. Повторюсь, сейчас нет смысла копаться в том плане на бой.Он был ложным. Именно по этой причине он и принял решение о необходимости изменений ", - рассказал Шилдс, ранее работавший с американскими тяжеловесами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

Рони Шилдс заменит в команде Энтони Джоуша Роба Маккракен, который тренировал британца еще со времен его выступлений на любительском ринге.

Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года украинец и британец должны встретиться во второй раз.