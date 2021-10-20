Новый тренер Джошуа указал главную причину поражения британца от Усика
Новый тренер Джошуа Ронни Шилдс заявил, что британец уступил украинцу Александру Усику, потому что избрал неверный план на бой
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Шилдса, британец ошибся, когда в первом поединке против Усика отказался от агрессивного стиля бокса.
"Я ожидал, что в первом бою он будет агрессором. Но этого не произошло. Я не спрашивал, в чем заключался смысл плана на первый бой. Не хочу, чтобы он снова проходил через все это. Мы просто оба знаем, что это был неверный план ", - сказал Шилдс.
Он добавил, что уже проанализировал с Джошуа несколько раундов боя против украинца и указал ему на ошибки.
"Я сказал ему, что он в первом бою не был похож сам на себя. Я знаю, что он может боксировать намного лучше. Мы разобрали с ним пару раундов сражения. Он сразу же согласился с замечаниями. Повторюсь, сейчас нет смысла копаться в том плане на бой.Он был ложным. Именно по этой причине он и принял решение о необходимости изменений ", - рассказал Шилдс, ранее работавший с американскими тяжеловесами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.
Рони Шилдс заменит в команде Энтони Джоуша Роба Маккракен, который тренировал британца еще со времен его выступлений на любительском ринге.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года украинец и британец должны встретиться во второй раз.
- Напомним, 20 октября новым тренером Джошуа стал Ронни Шилдс , ранее работавший с легендарными американцами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.
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