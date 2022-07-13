Об этом сообщает The Sun.

"Джошуа не думал о победе, не был готов выигрывать то сражение. Энтони рассказал мне о том, что он просто думал как пройти все 12 раундов. Джошуа не задумывался о победе, только о том, что нужно пройти всю дистанцию. Теперь он думает о победа и нанесение сопернику вреда. Это самое важное. Он должен быть уверен в своей команде", - сказал Гарсия.

По его словам, он видит, как Джошуа под его орудием совершенствуется.

"У нас осталось еще пять недель тяжелых тренировок. Он будет становиться все лучше и лучше. Когда придет время драться, Энтони будет готов. У Джошуа должна быть команда, стремящаяся к победе. Я думаю, что привнес это. Мы с Анхелем Фернандесом хотим чтобы он был агрессивным, злым парнем на ринге, чтобы он мог потрясти любого соперника. Сейчас Джошуа делает это, и я очень доволен, как все идет", - рассказал Гарсия.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

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