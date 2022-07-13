Новый тренер Джошуа нашел истинную причину поражения от Усика
Новый тренер Энтони Джошуа американец Роберт Гарсия заявил, что британский боксер проиграл украинцу Александру Усику, потому что не был настроен на победу нокаутом
Об этом сообщает The Sun.
"Джошуа не думал о победе, не был готов выигрывать то сражение. Энтони рассказал мне о том, что он просто думал как пройти все 12 раундов. Джошуа не задумывался о победе, только о том, что нужно пройти всю дистанцию. Теперь он думает о победа и нанесение сопернику вреда. Это самое важное. Он должен быть уверен в своей команде", - сказал Гарсия.
По его словам, он видит, как Джошуа под его орудием совершенствуется.
"У нас осталось еще пять недель тяжелых тренировок. Он будет становиться все лучше и лучше. Когда придет время драться, Энтони будет готов. У Джошуа должна быть команда, стремящаяся к победе. Я думаю, что привнес это. Мы с Анхелем Фернандесом хотим чтобы он был агрессивным, злым парнем на ринге, чтобы он мог потрясти любого соперника. Сейчас Джошуа делает это, и я очень доволен, как все идет", - рассказал Гарсия.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
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21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
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